Текст ключевого документа по COP30 согласован при посредничестве Азербайджана

Текст ключевого документа климатической конференции COP30 - Глобального оценочного обзора Парижского соглашения (Global Stocktake - GST) - полностью согласован.

Как сообщает Report, об этом главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев заявил журналистам.

По его словам, решение, выработанное при посредничестве Азербайджана и Норвегии, позволило достичь положительного результата.

"Бразилия выдвинула проект решения в качестве итога COP30. В результате нескольких раундов переговоров, проведенных Азербайджаном и Норвегией, было обеспечено согласование текста", - заявил Рафиев.

Напомним, что согласование документа по Глобальному оценочному обзору Парижского соглашения, который считается одним из важных возможных результатов Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), было поручено Азербайджану по просьбе бразильской стороны.