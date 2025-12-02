Баку и Таллин усиливают сотрудничество

2 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, а также региональные и глобальные вопросы.

Была выражена удовлетворенность политическим диалогом и взаимными визитами между двумя странами, подчеркнута важность взаимной поддержки в рамках международных платформ.

В ходе телефонного разговора министр Маргус Цахкна сообщил о принятии официального решения об открытии посольства Эстонии в Азербайджане в 2026 году. Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что этот шаг заслуживает одобрения, и придаст дополнительный импульс отношениям двух стран.

Кроме того, был проведен обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.