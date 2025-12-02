 Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу с семьей до 28 ноября | 1news.az | Новости
Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу с семьей до 28 ноября

First News Media09:10 - Сегодня
Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу с семьей до 28 ноября

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в прошлом месяце заявил, что дает тому время до 28 ноября, чтобы он мог безопасно покинуть страну вместе с семьей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Тот факт, что Мадуро так и не выехал из страны, когда срок предложения истек, побудил американского президента объявить о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, сказали изданию собеседники.

Разговор, о котором также сообщала The New York Times, состоялся в конце ноября. По информации Miami Herald, он быстро зашел в тупик, поскольку стало очевидно, что позиции сторон сильно расходятся. По сведениям Reuters, разговор длился менее 15 минут.

По словам источников, послание США для президента Венесуэлы было прямым: Мадуро с женой и сыном смогут безопасно покинуть страну, но только в случае, если он согласится немедленно уйти в отставку.

Мадуро, в свою очередь, попросил гарантировать всеобщую амнистию, а также сохранить контроль над вооруженными силами — подобно тому, как это произошло в Никарагуа в 1991-м при президенте Виолете Чаморро. Взамен он обещал провести в Венесуэле свободные выборы, однако США отклонили оба предложения, пишет газета. Третьим камнем преткновения, по информации Miami Herald, стали сроки: Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.

Reuters пишет со ссылкой на три источника, что Мадуро также потребовал снять санкции с более чем 100 чиновников правительства Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, незаконном обороте наркотиков или коррупции.

Трамп 29 ноября заявил, что воздушное пространство Венесуэлы следует считать «полностью закрытым».

Каракас воспринял это как угрозу применения силы. Трамп заявил, что решение не означает возможного удара со стороны США. Причиной закрытия, по своим словам, неба, он назвал то, что Венесуэла является «не очень дружественной страной».

Отношения Вашингтона и Каракаса обострились в начале сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек.

Впоследствии США признали один из венесуэльских наркокартелей — «Картель солнц» — террористической организацией. Трамп отметил, что этот шаг позволит США нанести удары по объектам в Венесуэле. «Но мы не говорили, что собираемся это сделать», — добавил он.

Источник: РБК

