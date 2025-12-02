Обвиняемый в госизмене приговорен к 16 годам лишения свободы

Состоялось итоговое судебное заседание по делу в отношении Шохрета Мамедова, обвиняемого в государственной измене путем выполнения поручений иностранных спецслужб.

Как передаёт AПA, сегодня в Бакинском военном суде под председательством судьи Заура Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому Шохрет Мамедов приговорён к 16 годам лишения свободы.

Шохрет Мамедов был задержан в ходе операции СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики («государственная измена»).