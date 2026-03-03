Президент Ильхам Алиев: Мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке

Мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Мы уже начали поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию. Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок», - подчеркнул глава государства.