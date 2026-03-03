Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 4 марта.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможна пасмурная погода, в основном без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен легкий моросящий дождь.

Южный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром, местами с порывами.

Температура воздуха ночью составит 3–6° С тепла, днём - 8–11° С тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 75–80 %, днём - 65–70 %.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но днём с северных и западных районов местами возможны кратковременные осадки, в горах - снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными.

Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 0–5° С тепла, днём - 9–14° С тепла, в горах ночью - 5–10° С мороза, днём - от -3° С до +2° С.