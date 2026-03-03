Эр-Рияд осудил атаку Ирана на посольство США - королевство оставляет право на ответ

Саудовская Аравия решительно осудила нападение Ирана на здание посольства Соединенных Штатов в Эр-Рияде. Как сообщили в саудовским МИД, королевство оставляет за собой право принимать все необходимые меры, включая ответные.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает и отвергает нападение Ирана на здание посольства США в городе Эр-Рияд", - указывается в документе, размещенном в X.

Саудовский МИД подчеркнул, что агрессивные действия Тегерана происходят несмотря на заверения Эр-Рияда, что королевство не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для ударов по Ирану. Ведомство подтвердило полное право королевства "принимать все необходимые меры и действия для защиты своей безопасности, территориальной целостности, подданных, резидентов и жизненно важных интересов, включая возможность ответа на агрессию".

Источник: ТАСС