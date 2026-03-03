Переговоры в Абу-Даби под вопросом: Зеленский назвал четыре альтернативы

Следующий раунд трехсторонних мирных переговоров Украины, России и США может пройти уже через несколько дней в Европе.

Среди возможных вариантов - Швейцария, Турция, Австрия или Ватикан, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

«Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами, даже после нападения на Иран. Она может состояться 5 или 6 марта. Возможно, она не будет в Абу-Даби. Я бы предпочел в Женеве, или по крайней мере в Европе, потому что война идет на нашем континенте», - отметил Зеленский.

По его словам, если Россия хочет нейтрального места, также могут подойти Австрия, Ватикан или Турция.

Также Украина в ближайшее время надеется на большее количество обменов пленными.

Глава государства добавил, что серьезные переговоры начнутся только тогда, когда российская армия начнет сокращаться.

«На самом деле мы стремимся к диалогу, мы хотим мира. В то же время, мы стараемся быть сильными, мы производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать недостаток солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться», - добавил Зеленский.

По его словам, сейчас российский лидер Владимир Путин собирается мобилизовать 400 тысяч новых солдат, но его армия перестала расти, поскольку потери равны набору.

«Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться», - подытожил Зеленский.

Напомним, что с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, следующий раунд переговоров, должен состояться 4-5 марта и он станет решающим.

Источник: РБК-Украина