Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов

Как сообщает АПА, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что ситуация с браками и разводами в Азербайджане вызывает серьёзную обеспокоенность: «Ситуация плохая. Из 40 тысяч браков, заключённых за 9 месяцев 2025 года, 17 тысяч завершились разводом. Хуже всего то, что в Баку завершились разводом 56% всех браков, заключённых за последние 9 месяцев. То есть если поженились 100 человек, то 56 из них развелись. Это серьёзная проблема. Всю нагрузку валят на мужчину и с него взыскивают алименты. Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты. Нужно наделить Совет по медиации полномочием представлять в суд заключение относительно намерений этих женщин или мужчин и обеспечивать справедливость при назначении алиментов. Поскольку во многих случаях невозможно определить, кто стал причиной распада семьи».