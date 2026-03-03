Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов
Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты.
Как сообщает АПА, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа.
Депутат отметил, что ситуация с браками и разводами в Азербайджане вызывает серьёзную обеспокоенность: «Ситуация плохая. Из 40 тысяч браков, заключённых за 9 месяцев 2025 года, 17 тысяч завершились разводом. Хуже всего то, что в Баку завершились разводом 56% всех браков, заключённых за последние 9 месяцев. То есть если поженились 100 человек, то 56 из них развелись. Это серьёзная проблема. Всю нагрузку валят на мужчину и с него взыскивают алименты. Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты. Нужно наделить Совет по медиации полномочием представлять в суд заключение относительно намерений этих женщин или мужчин и обеспечивать справедливость при назначении алиментов. Поскольку во многих случаях невозможно определить, кто стал причиной распада семьи».