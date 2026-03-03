 Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов

First News Media13:40 - Сегодня
Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов

Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты.

Как сообщает АПА, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что ситуация с браками и разводами в Азербайджане вызывает серьёзную обеспокоенность: «Ситуация плохая. Из 40 тысяч браков, заключённых за 9 месяцев 2025 года, 17 тысяч завершились разводом. Хуже всего то, что в Баку завершились разводом 56% всех браков, заключённых за последние 9 месяцев. То есть если поженились 100 человек, то 56 из них развелись. Это серьёзная проблема. Всю нагрузку валят на мужчину и с него взыскивают алименты. Во многих случаях женщины преднамеренно разводятся после рождения первого ребёнка, чтобы получать алименты. Нужно наделить Совет по медиации полномочием представлять в суд заключение относительно намерений этих женщин или мужчин и обеспечивать справедливость при назначении алиментов. Поскольку во многих случаях невозможно определить, кто стал причиной распада семьи».

Поделиться:
216

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Общество

Изображение детей в рекламе - только с согласия родителей

Общество

В Азербайджане за использование электронных сигарет в этих местах будут ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов

Изображение детей в рекламе - только с согласия родителей

В Азербайджане за использование электронных сигарет в этих местах будут штрафовать

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Сумгайыте расследуют смерть беременной женщины в больнице - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане скончался 44-летний врач

Арестован обвиняемый в распространении оскорбительных материалов о студентах БГУ - ОБНОВЛЕНО

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Последние новости

Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Сегодня, 14:15

Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб - Уиткофф

Сегодня, 14:07

Переговоры в Абу-Даби под вопросом: Зеленский назвал четыре альтернативы

Сегодня, 13:57

МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

Сегодня, 13:52

В Армении заявили об интересе стран купить концессию РФ на железные дороги

Сегодня, 13:48

Фазиль Мустафа: Женщины нередко разводятся после рождения первенца ради алиментов

Сегодня, 13:40

Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану выросло до 787

Сегодня, 13:23

Изображение детей в рекламе - только с согласия родителей

Сегодня, 13:15

В Азербайджане за использование электронных сигарет в этих местах будут штрафовать

Сегодня, 13:12

Началось первое лунное затмение 2026 года

Сегодня, 13:08

Госпогранслужба: за нарушение государственной границы задержаны 16 человек

Сегодня, 13:00

Началось строительство паддока для Гран-при Азербайджана Формулы 1

Сегодня, 12:55

Фирудин Гурбанов: «Сегодня выпускник должен не искать работу, а создавать её»

Сегодня, 12:50

Названа официальная причина смерти Эрика Дейна

Сегодня, 12:42

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили растущую напряженность на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:37

Милли Меджлис принял доклад Омбудсмена за 2025 год

Сегодня, 12:33

Рубио: США надеются, что иранцы свергнут режим аятолл

Сегодня, 12:30

СМИ: Моссад провел наземную операцию в Иране

Сегодня, 12:20

Tasnim: При израильских ударах по Ирану погибли свыше 30 иранских военных

Сегодня, 12:18

Кэтрин О'Хара посмертно удостоена награды за лучшую женскую роль - ВИДЕО

Сегодня, 12:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50