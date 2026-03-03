Президент: В 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз

В этом году мы ожидаем начала добычи на глубоководном газовом месторождении Азери-Чираг-Гюнешли

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения Абшерон, что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения Умид», - отметил глава государства, добавив, что в 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа.