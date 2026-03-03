Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб - Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран на переговорах хвастался, что имеет достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб, сообщает The Times of Israel.

По словам Уиткоффа, фактическое признание Ирана случилось еще во время первого раунда переговоров в начале этого года.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60-процентного (обогащенного урана - ред.) и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб», - сказал он в эфире Fox News.

Уиткофф добавил, что иранские переговорщики «гордились тем, что им удалось обойти все возможные протоколы контроля и достичь соглашения о поставке 11 ядерных бомб».

Также, по словам Уиткоффа, во время той первой встречи иранцы хвастались еще и обладанием «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива.

«Мы ответили, что президент (Трамп - ред.) считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню», - сказал он.

Исходя из слов Уиткоффа, Трамп отправил его и [своего зятя] Джареда Кушнера на переговоры, чтобы достичь сделки, в соответствии с которой Тегеран согласится ликвидировать свою ракетную программу, прекратит поддержку марионеточных государств, упразднит свой военно-морской флот, «чтобы мы могли обрести свободу мореплавания», и прекратить обогащение урана.

Однако уже на втором раунде переговоров стало ясно, что никакого результата не будет. Третий раунд был последней попыткой.

«Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, но было совершенно очевидно, что это будет невозможно - вероятно, уже к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы сделать последнюю попытку. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но эта встреча не была положительной», - резюмировал Уиткофф.