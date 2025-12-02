 На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений | 1news.az | Новости
Общество

На борту самолетов AZAL обновлена система мультимедийных развлечений

First News Media12:10 - Сегодня
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил на своих воздушных судах обновленную систему мультимедийных развлечений, направленную на дальнейшее повышение качества сервиса.

Обновленная платформа делает каждый перелет не только комфортным, но и превращает его в увлекательное путешествие по культуре Азербайджана и мира.

Пассажирам доступен широкий каталог фильмов — от новейших голливудских премьер до признанных произведений мировой кинематографии. Наличие субтитров на азербайджанском языке делает контент более удобным и доступным для разных категорий зрителей.

Особое внимание в платформе уделено национальному кино. Художественные и документальные фильмы азербайджанских режиссеров помогают пассажирам глубже познакомиться с культурой, историей и современной жизнью страны.

AZAL неизменно следует своей миссии — обеспечивать пассажирам высокий уровень комфорта и вдохновлять их на новые открытия.

Путешествуя с AZAL, вы открываете для себя не только новые города и страны, но и лучшие произведения мирового кинематографа, а также жемчужины азербайджанского искусства.

Подробная информация о расписании рейсов и услугах авиакомпании представлена на официальном сайте и в мобильном приложении AZAL.

