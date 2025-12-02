 Президент ФК «Сумгаит» выступил с заявлением по судебному делу против журналистов - ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
Президент ФК «Сумгаит» выступил с заявлением по судебному делу против журналистов - ПОДРОБНОСТИ

First News Media12:30 - Сегодня
Президент футбольного клуба «Сумгаит» Риад Рафиев обратился к спортивной общественности с официальным заявлением по поводу судебного разбирательства, которое становилось темой обсуждений в медиа и среди болельщиков.

Речь идёт о деле против журналистов Анaра Шабаноглу и Ихтияра Аскерова, которых Рафиев обвинял в распространении ложной и порочащей информации.

По словам Рафиева, в его адрес на протяжении длительного времени публиковались материалы клеветнического характера - безосновательные и искажённые сведения, а также сообщения, содержащие элементы угроз и давления. В связи с этим он подал гражданский иск, требуя опровержения, извинений и компенсации морального вреда.

Отметим, что суд частично удовлетворил требования Рафиева.

Так, согласно решению Наримановского районного суда, требования президента «Сумгаита» были частично удовлетворены. Суд постановил:

1. Опубликовать опровержение, в котором распространённые сведения признаются «несоответствующими действительности», на сайтах Sports.az и Match.az, а также на личных страницах Анaра Шабаноглу и Ихтияра Аскерова в Facebook.

2. Удалить спорные материалы с указанных сайтов и соцсетей.

3. Выплатить компенсацию морального вреда в размере 2000 манатов - по 1000 манатов с каждого ответчика (ООО «Sports.az» и Анaра Шабаноглу; а также с Ихтияра Аскерова).

В заявлении Р.Рафиев подчеркнул, что не намерен получать эти деньги лично. Согласно его просьбе, сумма компенсации должна быть перечислена ответчиками в Фонд YAŞAT и использована в благотворительных целях.

Он выразил уверенность, что исполнение судебного решения будет находиться под внимательным контролем соответствующих государственных органов, а также выразил надежду, что процесс будет отслеживаться Советом по прессе и Агентством по развитию медиа (MEDIA).

В завершение президент «Сумгаита» поблагодарил болельщиков, спортивных функционеров и представителей СМИ за внимание к делу, ещё раз подчеркнув необходимость правового и этического регулирования медиапространства.

