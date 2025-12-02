МВД: Остановка на проезжей части создаёт смертельный риск - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обратился к водителям с предупреждением о рисках остановки на многополосных и оживленных участках дорог.

Как отмечают в ведомстве, остановка транспортного средства на проезжей части, даже с включенными аварийными сигналами, создаёт опасность для движущихся сзади автомобилей и может привести к серьёзным авариям. Нередко такие ситуации возникают не из-за неисправности авто, а по личным причинам водителя, например, для высадки пассажиров.

Недавний случай, зафиксированный камерами на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку, показал, как остановка для высадки пассажира вызвала столкновение с другим автомобилем и создала пробку в сторону центра города.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия напрямую угрожают жизни пассажиров и водителей, замедляют движение и увеличивают риск ДТП со смертельным исходом. Водителей призывают соблюдать правила и избегать остановок в опасных местах.

Джамиля Суджадинова