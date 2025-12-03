Министр связи Ирака прибыла в Азербайджан для обсуждения двусторонних соглашений

Министр связи Ирака и сопредседатель ирако-азербайджанской совместной комиссии Хайям Эль-Ясри прибыла в Азербайджан с официальным визитом, чтобы обсудить ход реализации подписанных между двумя странами соглашений и меморандумов.

По данным иракских СМИ, цель визита — укрепление стратегического партнёрства в экономической и инвестиционной сферах, а также рассмотрение новых направлений сотрудничества в области связи и цифровых технологий.

В Министерстве связи Ирака подчеркнули, что приезд Эль-Ясри отражает стремление Багдада расширять стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и продвигать совместные проекты, направленные на экономическое и технологическое развитие.