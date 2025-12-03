В Баку китайский электромобиль сгорел вместе с водителем

На горячую линию 112 Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на дороге Бина - Садарак в Гарадагском районе Баку.

В ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе ведомства заявили, что на место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был потушен в короткие сроки.

В результате инцидента сгорели легковоспламеняющиеся части легкового автомобиля Dongfeng Aeolus E 70.

Внутри транспортного средства пожарными было обнаружено обгоревшее тело водителя. Коммуникационные линии, расположенные вдоль дороги, были защищены от возгорания.