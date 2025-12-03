Вице-премьер Казахстана: Расследование крушения самолета AZAL под Актау близится к завершению

Расследование Министерства транспорта Казахстана по крушению самолета Azerbaijan Airlines под Актау 25 декабря 2024 года, близится к завершению.

Об этом заявил журналистам вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, расследование делится на две части. Криминальную составляющую расследует Генеральная прокуратура. А само авиационное происшествие - Министерство транспорта.

«Министерство транспорта - на завершающей стадии расследования. Сейчас ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И, в принципе, по Минтрансу готовы будем завершить. Может быть, в этом году или в начале следующего года. А то, что касается части Генпрокуратуры, там тоже подвижки есть. Вы же видели различные заявления лидеров соседних государств. Поэтому, мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится, — сказал вице-премьер.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

Источник: Казинформ