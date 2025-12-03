 Бригадный генерал США прибыл в Азербайджан - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Бригадный генерал США прибыл в Азербайджан - ФОТО

First News Media11:27 - Сегодня
Бригадный генерал США прибыл в Азербайджан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Делегация под руководством заместителя директора по вопросам партнерства, безопасности, сотрудничества и предотвращения оружия массового уничтожения Европейского командования США (EUCOM) бригадного генерала Криса Маккини совместно с сотрудниками Министерства обороны Азербайджана посетила Аллею шехидов, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

306

