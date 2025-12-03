В Гусаре грузовик сбил насмерть пенсионера

Произошёл смертельный инцидент с участием пожилого мужчины в Гусарском районе.

По предварительным данным, 87-летний Магеррам Шейдаев находился во дворе своего дома во время выгрузки песка.

Грузовой автомобиль, управляемый 54-летним Герайем Таригулиевым из села Урва, сдавал назад. В этот момент мужчина споткнулся и упал, и грузовик переехал его. От полученных травм Шейдаев скончался на месте.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова