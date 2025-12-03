Трамп сирийскому лидеру Аш-Шараа: «Ахмед, ты будешь великим лидером!» - ФОТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку Сирии и ее президенту Ахмеду аш-Шараа в рукописном письме, доставленном в Дамаск.

Письмо, к которому прилагалась фотография встречи Трампа и аш-Шараа в Овальном кабинете в прошлом месяце, доставил спецпосланник США Том Барак.

На этой неделе Барак находился в Сирии, где встречался с аш-Шараа и другими официальными лицами страны, в то время как Дамаск пытается урегулировать сложные отношения с поддерживаемыми США курдскими силами и другими меньшинствами. Кроме того, Израиль продолжает нарушать суверенитет Сирии и совершать нападения на её территорию, несмотря на продолжающиеся переговоры о заключении соглашения о безопасности между двумя странами.

«Ахмед, ты будешь великим лидером — и Соединенные Штаты помогут!» — написал Трамп в своем письме аш-Шараа.

В понедельник Трамп похвалил сирийского президента и призвал Израиль продолжить переговоры с Сирией.

«Очень важно, чтобы Израиль поддерживал прочный и искренний диалог с Сирией и чтобы не происходило ничего, что могло бы помешать превращению Сирии в процветающее государство», — заявил Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.

