Нармин Салманова объяснила, почему не стала главой пресс-службы Бакинского метрополитена

В июле уходящего года распространилась информация о том, что телеведущая Нармин Салманова назначена на должность главы пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

Информация была подтверждена 1news.az телеведущей, однако официального заявления о назначении от ЗАО «Бакинский метрополитен» так и не последовало – как оказалось сотрудничество не сложилось.

«Некоторое время мне задают вопросы, касающиеся Бакинского метрополитена. Хочу сообщить, что мой уход с телевидения был связан с предложением от метрополитена и желанием попробовать себя в этой сфере» - рассказывает на своей странице в социальной сети Facebook Нармин Салманова.

Н.Салманова отмечает, что после долгих переговоров было достигнуто окончательное соглашение: «Однако в день выхода на работу и подписания трудового договора некоторые условия, важные для меня, были изменены.

По этой причине сотрудничество не состоялось. Таким образом, информация о том, что я работала там, является неверной».

Также Нармин Салманова подчеркивает, что в настоящее время после некоторого перерыва сейчас она обдумывает свои профессиональные планы.