Депутат Рады заявил, что Ермак выехал в расположение сил беспилотных систем

Уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение сил беспилотных систем.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

При этом нардеп отмечает, что командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе, поэтому конкретного места службы у него нет.

По словам Дубинского, экс-глава ОП фактически прячется от следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в попытке пересидеть турбулентность в зоне, куда детективы физически не могут просто так прийти с повесткой и обысками.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принялотставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ермак занимал данный пост с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. В Последнее время возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Газета. Ру