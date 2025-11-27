Путин отреагировал на утечку разговора Уиткоффа и Ушакова

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы утечка разговора его помощника Юрия Ушакова со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом может быть фейком.

Его слова передает РИА Новости.

«Что касается тех сливов, это, может быть, фейки какие-то, может быть, действительно подслушанные разговоры», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что подслушивание телефонных разговоров в России бы грозило уголовным наказанием. «Подслушивать нельзя», — подчеркнул политик.

Также российский лидер назвал необоснованными обвинения в сторону Уиткоффа в якобы работе на Россию.