Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) глубоко сожалеет о ситуации в связи с Рамизом Мехтиевым.

Об этом сказал президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

Он отметил, что после решения суда будет рассмотрен вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева.

Напомним, Сабаильский районный суд принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Согласно решению суда, ходатайство по делу Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, было удовлетворено, и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса.

Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации Президента в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом НАНА.

Источник: APA