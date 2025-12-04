Будет рассмотрен вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева
Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) глубоко сожалеет о ситуации в связи с Рамизом Мехтиевым.
Об этом сказал президент НАНА, академик Иса Габиббейли.
Он отметил, что после решения суда будет рассмотрен вопрос о действительном членстве Рамиза Мехтиева.
Напомним, Сабаильский районный суд принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.
Согласно решению суда, ходатайство по делу Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, было удовлетворено, и в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.
Он обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём) Уголовного кодекса.
Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации Президента в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом НАНА.
Источник: APA