Британия гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном - посол
Оборона является основным столпом стратегического партнерства Великобритании и Азербайджана.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Х британский посол в Азербайджане Фергюс Олд.
«Я был удовлетворен встречей вместе с Верноном Кокером с Президентом Азербайджана и обсуждением будущих возможностей в сфере обороны.
Великобритания приветствует прогресс, достигнутый за год, и гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном», - подчеркнул дипломат.
