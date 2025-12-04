Британия гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном - посол

Оборона является основным столпом стратегического партнерства Великобритании и Азербайджана.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Х британский посол в Азербайджане Фергюс Олд.

«Я был удовлетворен встречей вместе с Верноном Кокером с Президентом Азербайджана и обсуждением будущих возможностей в сфере обороны.

Великобритания приветствует прогресс, достигнутый за год, и гордится крепнущими оборонными связями с Азербайджаном», - подчеркнул дипломат.