Ильхам Алиев: Азербайджан - инициатор мирной повестки

Инициатором мирной повестки является Азербайджан.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с государственным министром Великобритании по вопросам обороны Вернона Кокера.

Глава государства подчеркнул, что все это имеет историческое значение, и затронул особую роль Президента США Дональда Трампа в данном вопросе. Отметив, что инициатором мирной повестки является именно Баку, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и далее продолжит свои усилия для ее продвижения.