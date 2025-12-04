Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Невозможно представить Баку без Каспия, так же как невозможно представить Каспий без Баку - этот союз веков, история, вписанная в сам ландшафт, сегодня переживает трудные времена.

Каспий, крупнейший замкнутый водоем планеты, на наших глазах стремительно меняется. Море, которое столетиями определяло климат, быт и ритм жизни всего региона, шаг за шагом отступает. То, что еще недавно казалось циклическим колебанием, теперь превращается в тревожный и устойчивый тренд.

Процесс обмеления, начавшийся в середине 1990-х, не только продолжился - к большому сожалению, еще и ускорился. Спутниковые снимки и наземные наблюдения свидетельствуют о том, что ежегодно Каспий становится в среднем на 7 сантиметров мельче. За два десятилетия он потерял примерно полтора метра уровня. За последние же пять лет - еще более чем полметра. Сегодня поверхность моря находится на отметке минус 29,5 метра относительно уровня Мирового океана - это рекордно низкое значение, которого не было четыреста лет.

Ученые предупреждают: нынешняя тенденция может продлиться еще 15–20 лет. Точных прогнозов нет – чересчур много переменных, слишком хрупка система. Но допускается, что Каспий может потерять еще 1–2 метра. Да, в его многовековой истории подобные циклы уже случались: после падения уровня наступала стабилизация, а затем подъем. Но в условиях современного климата и сильного антропогенного давления любые сравнения с прошлым становятся условными. Сегодня Каспию нужно не просто время - ему нужны исследования, сотрудничество, совместные усилия прикаспийских стран.

Испарение, количество осадков, приток рек - все это стремительно меняется. Старые модели расчетов больше не работают в условиях, где температура повышается, ветровая роза перестраивается, а приток воды из Волги и других рек сокращается. Перед учеными стоит задача фактически заново переосмыслить всю систему взаимодействия Каспия с окружающей средой. Без этого невозможно выработать стратегию спасения моря.

Падение уровня Каспия – это вызов не только экологии, но экономике, хозяйственной деятельности и, в целом, устойчивости целого региона.

Азербайджан регулярно поднимает проблему обмеления Каспийского моря на авторитетных международных площадках.

Президент Ильхам Алиев, выступая 25 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил: «Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата».

«Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», подчеркнул глава государства.

Обеспокоенность обмелением Каспия выражал и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении на XII саммите Организации тюркских государств 7 октября в Габале, он отметил: «Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

«Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему «Общее видение устойчивого будущего». Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этом контексте примечателен положительный опыт Казахстана по увеличению объема воды в Северном Аральском море. Печальная судьба Аральского моря, столкнувшегося с сильным обмелением, привела к ряду экологических проблем. Сегодня Казахстан серьезно работает над восстановлением Северного Арала. «Конечно, Казахстан извлек серьёзные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36 процентов, а объём воды – почти вдвое, за счёт чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды в Арале надо активно продолжать», - эти слова Касым-Жомарта Токаева внушают надежду на спасение моря.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами с 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 миллиарда кубометров. За это время в море было направлено 5 миллиардов кубометров.

При этом планировалось, что в 2025 году объём воды в море доведут до 20,6 миллиарда кубометров. А в целом изначально план предусматривал увеличение объема Северного Арала до 27 миллиардов кубометров в 2030 году. «Достижение целевых индикаторов Концепции развития системы управления водными ресурсами по части увеличения объема Северного Арала идет с опережением графика. Нынешних показателей планировалось добиться в 2029 году», - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Также в рамках по проекту сохранения Северного Арала рассматривается вариант увеличения высоты Кокаральской плотины на 2 метра и строительства гидроузла для стабилизации уровня воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас. «Проект направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в Северном Арале, восстановление дельты реки Сырдарья, снижение выноса солевых отложений со дна моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей», - сказал министр.

Возвращаясь к проблеме Каспийского моря - уникального водоема с хрупкой и неповторимой экосистемой, становится очевидно, что его положение стремительно приближается к экологической катастрофе.

Сегодня как никогда важно, чтобы пятерка прикаспийских государств действовала оперативно, согласованно и ответственно. Только совместные шаги способны сохранить это природное достояние для будущих поколений.

Будущее всего региона напрямую зависит от того, насколько эффективно страны Каспийского бассейна смогут сотрудничать в деле спасения общего моря.

Каспий - это не только география, это наша общая история, богатство и ответственность. Каким он станет завтра, будет определено решениями, которые мы принимаем сегодня.

