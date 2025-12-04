Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса

Наличие ребенка у католикоса вредит тем, что иностранные спецслужбы могут заняться вербовкой, учитывая такую уязвимость.

Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это риски, которые связаны с государственной безопасностью, и государство должно быть очень внимательным к этому.

Премьер назвал очевидным, что первопрестольный Эчмиадзин управляется извне.

Он констатировал, что множество священнослужителей живут на грани нищеты, в то время как другая группа священнослужителей накопила огромные богатства. «Это проблема», - сказал Пашинян.

Он заверил, что у него нет ожиданий относительно того, что в Армянской апостольской церкви будет преданный ему Католикос.

Источник: News.am