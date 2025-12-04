Пашинян считает, что иностранные спецслужбы могут воспользоваться «уязвимостью» католикоса
Наличие ребенка у католикоса вредит тем, что иностранные спецслужбы могут заняться вербовкой, учитывая такую уязвимость.
Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, это риски, которые связаны с государственной безопасностью, и государство должно быть очень внимательным к этому.
Премьер назвал очевидным, что первопрестольный Эчмиадзин управляется извне.
Он констатировал, что множество священнослужителей живут на грани нищеты, в то время как другая группа священнослужителей накопила огромные богатства. «Это проблема», - сказал Пашинян.
Он заверил, что у него нет ожиданий относительно того, что в Армянской апостольской церкви будет преданный ему Католикос.
