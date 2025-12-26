Должностные лица минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

Заместитель командира батальона и начальник склада воинской части задержаны по обвинению в хищении топлива, сообщает Антикоррупционный комитет Армении.

По данным следствия, замкомандира не передал на склад излишки топлива в объеме 700 литров дизеля и через начальника взвода попытался найти покупателя.

Топливо было вывезено с территории части на автомобиле покупателя, а вырученные средства распределены между участниками схемы. Впоследствии обвиняемые попытались вывести из части еще около двух тонн топлива для продажи, однако сделать это не удалось из-за задержания начальника склада.

Заместителю командира батальона и начальнику склада предъявлены обвинения в хищении и покушении на хищение. Аналогичные обвинения предъявлены начальнику взвода и покупателю топлива. В ходе следствия причиненный государству ущерб был возмещен. Материалы дела направлены в суд.

Источник: Sputnik Армения