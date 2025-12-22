 СМИ: Пашинян готовится 28 декабря «решить» вопрос католикоса | 1news.az | Новости
Армения

СМИ: Пашинян готовится 28 декабря «решить» вопрос католикоса

15:35 - Сегодня
СМИ: Пашинян готовится 28 декабря «решить» вопрос католикоса

Никол Пашинян 28 декабря готовится окончательно «решить» вопрос Первопрестольного Эчмиадзина и уже «дал силовым структурам поручения» по данному поводу.

Об этом пишет 24News, ссылаясь на собственные источники.

«Согласно сценарию, он планирует войти в Первопрестольный Эчмиадзин в сопровождении своих сторонников, епископов-отступников, а также бывших священнослужителей, лишенных сана, принять участие в литургии и добиться того, чтобы Католикос всех армян покинул Патриаршие покои и «ушел на покой». Причем, по нашей информации, обсуждаются различные сценарии достижения этой цели, включая возможность ареста Католикоса всех армян. Наш собеседник утверждает, что, по всей вероятности, для достижения «успеха» 28 декабря силовики начнут действия на несколько дней раньше – закроют территорию Первопрестольного Эчмиадзина, проведут обыски и задержат верных Католикосу священнослужителей», - отмечает 24News.

Источник: news.am

