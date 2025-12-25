 Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Армения

Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

First News Media16:22 - Сегодня
Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Правительство Армении готовит с США документ или меморандум, описывающий стратегическую составляющую в двустороннем формате.

Об этом во время брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится проект "Маршрут Трампа".

"Обе стороны должны принять этот документ в каком-либо формате, после чего должен начаться следующий шаг. Сейчас мы разрабатываем рамки проекта "Маршрут Трампа", как это предусмотрено в Вашингтонском соглашении", – отметил Пашинян.

Он заявил, что его прогноз остается прежним, то есть, что на практике мы увидим работы по этому проекту уже во второй половине 2026 года.

"Предположу, что железная дорога станет первым проектом, хотя не исключаю, что экономическая целесообразность и инвестиционная привлекательность будут в некоторой степени уточнены, и возможно, выяснится, например, что проект газопровода или нефтепровода будет реализован раньше запланированного. Это не намек", — подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что правительство Армении в настоящее время работает над приобретением современной, и даже суперсовременной техники для пограничной и таможенной инфраструктуры, которое будет установлено не только на армяно-азербайджанской, но и на армяно-грузинской, армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Также главы МИД двух стран парафировали мирное соглашение.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
219

Актуально

Мнение

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама ...

Общество

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Общество

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Общество

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Армения

Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

Власти Армении закрыли церковный телеканал

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

США отзывают посла в Армении

Посольство США в Армении подтвердило отзыв посла

Почти $2,5 млн из бюджета ЕС исчезли в Армении

Последние новости

Сотрудник службы безопасности бывшего правительства Афганистана застрелен в Тегеране

Сегодня, 17:35

Захарова о расследовании крушения самолета AZAL: Надеемся, сообща закроем все остающиеся вопросы

Сегодня, 17:30

Euronews о том, как Баку меняет городской транспорт в интересах людей, а не автомобилей – ВИДЕО

Сегодня, 17:15

В Баку доверие к другу обернулось кражей с банковской карты

Сегодня, 17:13

В Баку задержан наркокурьер на Land Rover, у которого изъято 17 кг марихуаны – ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Программа Bolt Accelerator, поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане, успешно завершилась - ФОТО

Сегодня, 17:05

Посол: До конца года китайская компания BYD планирует произвести в Азербайджане 300 электробусов

Сегодня, 16:55

Вынесен приговор Карену Аванесяну, пытавшемуся совершить теракт в Ханкенди

Сегодня, 16:43

Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Сегодня, 16:22

В Актау почтена память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

Сегодня, 15:55

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

Сегодня, 15:48

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

Сегодня, 15:30

Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве

Сегодня, 15:22

Армения готова взять у РФ из концессионного управления участки железных дорог

Сегодня, 15:13

Память о прошлом как гарантия мира и безопасности. Главные месседжи Ильхама Алиева из возрождающегося Агдама

Сегодня, 15:10

«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Сегодня, 15:07

Скончалась дочь Огтая Асадова

Сегодня, 15:00

Автобус, попавший в смертельное ДТП в Гарадагском районе, осуществлял незаконные перевозки - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

Сегодня, 14:20
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00