Готовим документ с США: Пашинян о TRIPP

Правительство Армении готовит с США документ или меморандум, описывающий стратегическую составляющую в двустороннем формате.

Об этом во время брифинга после заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится проект "Маршрут Трампа".

"Обе стороны должны принять этот документ в каком-либо формате, после чего должен начаться следующий шаг. Сейчас мы разрабатываем рамки проекта "Маршрут Трампа", как это предусмотрено в Вашингтонском соглашении", – отметил Пашинян.

Он заявил, что его прогноз остается прежним, то есть, что на практике мы увидим работы по этому проекту уже во второй половине 2026 года.

"Предположу, что железная дорога станет первым проектом, хотя не исключаю, что экономическая целесообразность и инвестиционная привлекательность будут в некоторой степени уточнены, и возможно, выяснится, например, что проект газопровода или нефтепровода будет реализован раньше запланированного. Это не намек", — подчеркнул премьер-министр.

Он сообщил, что правительство Армении в настоящее время работает над приобретением современной, и даже суперсовременной техники для пограничной и таможенной инфраструктуры, которое будет установлено не только на армяно-азербайджанской, но и на армяно-грузинской, армяно-турецкой и армяно-иранской границах.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Также главы МИД двух стран парафировали мирное соглашение.

