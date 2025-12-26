Партия Тер-Петросяна заявила об участии в выборах 2026 года

Партия "Армянский национальный конгресс" примет участие в парламентских выборах 2026 г.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции зампред партии экс-депутат парламента Арам Манукян.

"И Республиканский совет, и правление партии единогласно приняли решение, во-первых, участвовать в предстоящих выборах, а во-вторых, выдвинуть кандидатом в премьер-министры зампреда правления Левона Зурабяна", - сказал Манукян, передают армянские СМИ.

По его словам, выборы 2026 г. - не обычное голосование, и партия не ставит своей целью просто пройти в парламент. АНК ставит намного более важную цель – сформировать крупный блок, который позволит «вывести страну из нынешнего положения».

Партия, по словам Манукяна, будет вести диалог с разными политическими силами, представителями интеллигенции, юристами, чтобы сформировать коалицию.

Накануне об участиях в выборах заявил и бывший мэр Еревана Айк Марутян.

Отметим, что выборы в парламент Армении пройдут в июне 2026 г.