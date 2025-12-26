В Армении запретят распространение материалов о «вмешательстве в жизнь» страны
В Армении планируют запретить распространение контента зарубежных ресурсов, который может быть расценен как вмешательство во внутриполитическую жизнь республики.
Изменения в закон "Об аудиовизуальных медиа" были одобрены на сегодняшнем заседании кабмина, сообщил в соцсетях министр хайтека Мхитар Айрапетян.
Закон предусматривает запрет на распространение контента, направленного на насильственное свержение конституционного строя, а также материалов, пропагандирующих войну, насилие и жестокость либо преследующих аналогичные цели.
Документ также предполагает приостановление и аннулирование лицензий сетевых операторов в случае нарушения установленных норм.
По словам министра, поправки направлены на ограничение информации, негативно влияющей на граждан, что позволит предотвратить распространение дезинформации, насилия, разжигания ненависти и иного вредоносного контента.
Источник: Sputnik Армения