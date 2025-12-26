 В Армении запретят распространение материалов о «вмешательстве в жизнь» страны | 1news.az | Новости
В Армении запретят распространение материалов о «вмешательстве в жизнь» страны

First News Media09:58 - Сегодня
В Армении планируют запретить распространение контента зарубежных ресурсов, который может быть расценен как вмешательство во внутриполитическую жизнь республики.

Изменения в закон "Об аудиовизуальных медиа" были одобрены на сегодняшнем заседании кабмина, сообщил в соцсетях министр хайтека Мхитар Айрапетян.

Закон предусматривает запрет на распространение контента, направленного на насильственное свержение конституционного строя, а также материалов, пропагандирующих войну, насилие и жестокость либо преследующих аналогичные цели.

Документ также предполагает приостановление и аннулирование лицензий сетевых операторов в случае нарушения установленных норм.

По словам министра, поправки направлены на ограничение информации, негативно влияющей на граждан, что позволит предотвратить распространение дезинформации, насилия, разжигания ненависти и иного вредоносного контента.

Источник: Sputnik Армения

