В Гюмри показали состояние подстанций «Электрических сетей Армении» - ВИДЕО

Глава фракции партии «Гражданский договор» в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян опубликовал в социальных сетях видео с подстанции, принадлежащей ЗАО «Электрические сети Армении», которая ранее находилась под контролем российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Как сообщает 1news.az, публикация была размещена на странице Минасяна в Facebook. По его словам, подстанции сети «Ахурян» находятся в ужасном состоянии из-за многолетней безответственности и отсутствия необходимых инвестиций.

Минасян отметил, что по его поручению уже начаты работы по устранению выявленных нарушений, а ответственные лица понесут строгое дисциплинарное наказание.