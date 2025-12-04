 Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки

First News Media16:32 - Сегодня
Байрамов: Баку ждет от Еревана политической ответственности в реализации мирной повестки

Азербайджан и Армения в настоящее время переживают самый мирный и стабильный период в двусторонних отношениях.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

Глава МИД отметил, что обе стороны предпринимают необходимые шаги для реализации конкретных мер в разных направлениях - на правительственном, парламентском уровнях и на уровне гражданского общества - с целью придать мирному процессу дополнительный импульс.

«Азербайджан, в качестве жеста доброй воли, в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению. Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры являются лучшим путем для продвижения вперед. За это постоянно выступал Азербайджан на протяжении многих лет. Наша страна, как инициатор мирной повестки, остается приверженным этому пути и ожидает взаимной политической воли и ответственности со стороны Армении», - сказал Байрамов.

По его словам, с декабря прошлого года между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс в постконфликтной нормализации, который завершился историческим мирным саммитом в Вашингтоне 8 августа.

«Саммит (лидеров в Вашингтоне - ред.) привел к принятию совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении, подписанной в присутствии президента США Дональда Трампа. Стороны обязались, что конфликт остался в прошлом, не является и не будет предметом какой-либо попытки пересмотра, и теперь они приступают к построению добрососедских отношений на основе этой реальности», - отметил он.

Байрамов также поблагодарил Финляндию, как действующего председателя ОБСЕ, Секретариат организации, все страны-члены ОБСЕ, а также Совет министров за оперативное принятие решения о закрытии Минского процесса.

Глава МИД добавил, что в результате «де-факто установлен мир в ранее нестабильном регионе ОБСЕ».

Источник: Report

Поделиться:
271

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

В мире

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Политика

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Распространилась информация о задержании еще одного функционера ПНФА

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от армии

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Турецкий профессор: Участие Мехрибан Алиевой могло бы придать реставрации Айя-Софии особое значение

Последние новости

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 17:53

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Сегодня, 17:49

Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

Сегодня, 17:38

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Сегодня, 17:27

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:23

На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

Сегодня, 17:20

Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении

Сегодня, 17:18

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Сегодня, 17:11

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Сегодня, 17:06

В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Сегодня, 16:59

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Сегодня, 16:48

Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Сегодня, 16:39
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30