Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Экс-глава дипслужбы ЕС Федерика Могерини ушла в отставку с поста ректора Колледжа Европы в свете выдвинутых против нее обвинений в коррупции.

Об этом сообщило со ссылкой на письмо Могерини агентство Reuters.

Ранее стало известно, что из Еврокомиссии был уволен по собственному желанию глава генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино, который проходит вторым обвиняемым по коррупционному делу. Обвинения относятся к периоду, когда он являлся генеральным секретарем Европейской службы внешних действий, то есть вторым лицом в этой структуре и заместителем Могерини, а затем ее преемника Жозепа Борреля.

Источник: ТАСС