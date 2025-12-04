Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Парламент Армении утвердил проект бюджета на 2026 год.

Согласно утвержденному проекту, доходы бюджета, по сравнению с планом на 2025 год, вырастут на 8,9%, до 3 трлн 91 млрд драмов (чуть больше $8 млрд), а расходы – на 5,4%, до 3 трлн 628 млрд ($9,4 млрд).

Рост экономики (ВВП) прогнозируется на 5,4% до 11 трлн 933 млрд драмов (около $31 млрд).

Дефицит госбюджета составит 536 млрд драмов (чуть меньше $1,4 млрд) и, по сравнению с 2024-м (итоги 2025-го пока не подведены) сократится с 5,5% до 4,5% ВВП.

Долг правительства к концу 2026 года вырастет с 50,7% до 52,9% ВВП, составив около $16,5 млрд.

Налоговые сборы в структуре доходов составят 2 трлн 971 млрд драмов (около $7,7 млрд), соотношение налогов к ВВП вырастет на 0,4%.

Что касается расходов, то 2 трлн 924 млрд драмов ($7,6 млрд) составят текущие (выплаты зарплат, пенсий, госзаказ на здравоохранение и др), а 704 млрд ($1,8 млрд) – капитальные (строительство дорог, школ и других объектов). Их доля в ВВП снизится с 6,6% до 5,9% (из-за недовыполнения в предыдущие годы – ред).

По отраслям расходы министерства обороны сократятся на 15,3% и составят 563,1 млрд драмов (примерно $1 млрд 463 млн), а от общих расходов составят 15,5%. В абсолютных цифрах сокращение составит 101,5 млрд драмов (около $264 млн).

Как ранее отмечал министр обороны Сурен Папикян, эти расходы значительно выросли в 2025 году и теперь будут снижены (но все равно останутся выше, чем в 2023-24 годах). Расходы по линии МВД сократятся на 2,2%, до 102,6 млрд драмов (около $267 млн). Отдельно по линии полиции данные не приводятся.

Источник: Sputnik Армения