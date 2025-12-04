 Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

First News Media17:11 - Сегодня
Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Парламент Армении утвердил проект бюджета на 2026 год.

Согласно утвержденному проекту, доходы бюджета, по сравнению с планом на 2025 год, вырастут на 8,9%, до 3 трлн 91 млрд драмов (чуть больше $8 млрд), а расходы – на 5,4%, до 3 трлн 628 млрд ($9,4 млрд).

Рост экономики (ВВП) прогнозируется на 5,4% до 11 трлн 933 млрд драмов (около $31 млрд).

Дефицит госбюджета составит 536 млрд драмов (чуть меньше $1,4 млрд) и, по сравнению с 2024-м (итоги 2025-го пока не подведены) сократится с 5,5% до 4,5% ВВП.

Долг правительства к концу 2026 года вырастет с 50,7% до 52,9% ВВП, составив около $16,5 млрд.

Налоговые сборы в структуре доходов составят 2 трлн 971 млрд драмов (около $7,7 млрд), соотношение налогов к ВВП вырастет на 0,4%.

Что касается расходов, то 2 трлн 924 млрд драмов ($7,6 млрд) составят текущие (выплаты зарплат, пенсий, госзаказ на здравоохранение и др), а 704 млрд ($1,8 млрд) – капитальные (строительство дорог, школ и других объектов). Их доля в ВВП снизится с 6,6% до 5,9% (из-за недовыполнения в предыдущие годы – ред).

По отраслям расходы министерства обороны сократятся на 15,3% и составят 563,1 млрд драмов (примерно $1 млрд 463 млн), а от общих расходов составят 15,5%. В абсолютных цифрах сокращение составит 101,5 млрд драмов (около $264 млн).

Как ранее отмечал министр обороны Сурен Папикян, эти расходы значительно выросли в 2025 году и теперь будут снижены (но все равно останутся выше, чем в 2023-24 годах). Расходы по линии МВД сократятся на 2,2%, до 102,6 млрд драмов (около $267 млн). Отдельно по линии полиции данные не приводятся.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

В мире

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

Армения

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Пашинян объяснил содержание энергетического проекта ЕС

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Пашинян решил больше не ругаться

Суд продлил арест брату и племяннику Гарегина II

Пашинян: Кочарян и Саргсян уже давно нам не конкуренты

Последние новости

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 17:53

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Сегодня, 17:49

Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

Сегодня, 17:38

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Сегодня, 17:27

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:23

На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

Сегодня, 17:20

Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении

Сегодня, 17:18

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Сегодня, 17:11

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Сегодня, 17:06

В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Сегодня, 16:59

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Сегодня, 16:48

Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Сегодня, 16:39
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30