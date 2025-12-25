Армения хочет подписать с Ираном документ о стратегическом партнерстве.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг на брифинге после заседания правительства.

По его словам, отношения между Арменией и Ираном находятся на очень высоком уровне.

"И да, мы хотим подписать с Ираном документ о стратегическом сотрудничестве", – сказал Пашинян, передают армянские СМИ.

Еще в феврале 2025 года тогдашний посол ИРИ в Армении Мехди Собхани заявил, что Ереван и Тегеран работают над всеобъемлющим стратегическим документом. По его словам, в этот документ могут быть включены долгосрочные программы, что создаст необходимые условия для развития двусторонних отношений во всех сферах.