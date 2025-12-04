На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

С 5 по 11 декабря в столице Азербайджана пройдет «Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя 2025», организованный Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС) и Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Фестиваль, организуемый с 2019 года в разных странах-членах ОИС, направлен на углубление сотрудничества в сферах культуры и креативной индустрии, а также на развитие взаимопонимания и дружеских отношений между народами. Мероприятие, которое Азербайджан примет впервые, вновь продемонстрирует растущую роль страны на международной культурной платформе и её вклад в продвижение традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

На фестивале основными направлениями станут развитие межкультурного диалога и пропаганда исламских ценностей - терпимости, мира и уважения к разнообразию. Кроме того, планируется продвижение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, установление устойчивого партнерства между государствами-членами и укрепление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

В мероприятии примут участие более 300 официальных представителей, экспертов в области науки, культуры и креативной индустрии из примерно 50 стран. Это, в свою очередь, демонстрирует единство ОИС и солидарность её членов вокруг общих ценностей. Ожидается, что в рамках фестиваля его посетят около 5 000 человек, отмечают в пресс-службе министерства культуры.

В рамках фестиваля запланированы: встреча на высоком уровне министров культуры стран-членов ОИС, «Форум культурных и креативных индустрий» (MYFORUM), выставка «Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий» (MYEXPO), международная кинопрограмма «Baku Cinema Breeze - 2025», показ восточной моды - презентации молодых и известных дизайнеров стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в сферах театра, музыки, танца и анимации.