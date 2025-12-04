Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, в отличие от нестабильного региона ОБСЕ, Азербайджан и Армения переживают самый мирный и стабильный период. Обе стороны движутся к реализации конкретных мер в различных измерениях на правительственном, парламентском и гражданском уровнях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 32-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, проходящем в Вене.

По его словам, для того, чтобы придать дополнительный импульс мирному процессу, Азербайджан в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке снял ограничения на транзит продукции в направлении Армении.

«Эти достижения наглядно демонстрируют, что прямые двусторонние переговоры, к которым Азербайджан стремился на протяжении многих лет, являются наилучшим путем для продвижения. Азербайджан, как инициатор мирной повестки, привержен этому пути и ожидает от Армении ответной политической воли и ответственности. В этом контексте мы подчеркиваем исключительную важность доброй воли и своевременного выполнения всех обязательств для завершения процесса нормализации», - отметил он.