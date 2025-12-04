Прошло 10 лет со дня трагедии на месторождении «Гюнешли»

Исполняется 10 лет со дня трагедии на морской платформе нефтегазового месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия.

По случаю годовщины трагедии Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR разместила публикацию на своей странице в Facebook.

4 декабря 2015 года на глубоководных морских основаниях номер 10 месторождения «Гюнешли» и номер «501 А» НГДУ «Нефтяные Камни» стихийное бедствие вызвало аварии, унесшие жизни азербайджанских нефтяников.

Светлая память о наших героических нефтяниках, их трудовой подвиг всегда будет жить в сердце азербайджанского народа.

Allah rəhmət eləsin!