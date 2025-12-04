Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в переговорах

Условия урегулирования российско-украинского конфликта ухудшились для Киева с визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому — ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он в Белом доме и добавил, что украинский лидер этого не сделал. Видео выступления Трампа опубликовал C-SPAN, на который ссылается РБК.

Зеленский встречался с Трампом 17 октября в Белом доме. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, ссылаясь на слова самого украинского президента, что переговоры в Вашингтоне прошли не так, как тот хотел.

Тогда Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Глава Белого дома намекнул коллеге, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией». Трамп также говорил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

Financial Times со ссылкой на источники писала, что американский лидер на «напряженной встрече» с Зеленским несколько раз использовал ненормативную лексику.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России. Украинский президент также считает, что для прекращения огня и начала мирных переговоров необходимо, чтобы вооруженные силы обеих сторон оставались на тех линиях, на которых находятся на данный момент.