Рим изменил стратегию по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что решение участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины было «преждевременным».

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», - приводит Bloomberg слова Таяни, сказанные в ходе беседы с журналистами в Брюсселе. Министр также подчеркнул, что вместо оружия «понадобятся другие вещи, например, гарантии безопасности».

Агентство отмечает, что заявление Таяни может свидетельствовать о перемене стратегии правительства Италии в отношении Украины. Несмотря на то что Италия настаивает на продолжении поддержки Киева, указывает Bloomberg, ее правительство стало первым в Европе, кто прямо заявил о «нецелесообразности» поставок оружия в Украину. Ранее итальянские СМИ обратили внимание, что из повестки дня ближайшего Совмина вынесен вопрос о продлении оказания военной помощи Украине.

Источники в правительстве пояснили, что это продиктовано перенасыщенностью программы работы кабмина. Голосование в парламенте, который формально должен подтвердить продление помощи до конца следующего года, ожидается в начале 2026 года. Известно, что одна из правящих партий – «Лига» - выступает против дальнейшего снабжения Киева оружием. При этом ранее сообщалось, что Италия готовит очередной, 12-й по счету, пакет военной помощи, в который, предположительно, войдут комплектующие для системы ПВО Samp-T.

Источник: ТАСС