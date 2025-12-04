Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в борьбе против церкви

Борьбу против церкви ведут Ктрич Нерсисян (мирское имя католикоса всех армян Гарегина II), Самвел Хачатрян (архиепископ Аршак Хачатрян - ред.) и такие же другие лица, люди духовенства, которые «держат под арестом святой Эчмиадзин», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он не согласился с заявлением оппозиционного депутата о кампании против Армянской апостольской церкви (ААЦ) со стороны правительства Армении и политического большинства. «Мы – последователи Армянской апостольской церкви, мы не можем бороться против нас самих. Это Ктрич Нерсисян (борется), который не является последователем ААЦ», - считает он.

Армянский премьер вновь обвинил брата Католикоса (архиепископа Езраса Нерсисяна, главу Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ) в работе на КГБ.

«Мне не нужен католикос, который подчиняется мне, мне нужен католикос, который не подчиняется иностранным спецслужбам, не докладывает лейтенантам зарубежных спецслужб. Ни один из священнослужителей ... не должен отчитываться передо мной, но все они должны быть прозрачными перед своими общинами», - сказал Пашинян.

Он уверяет, что церкви ААЦ «под руководством Kтрича Нерсисяна превратились в руины», в них нет церковных хоров, не проводятся литургии должным образом. «Ктрич Нерсисян должен уйти, других вариантов нет, мы пойдем по этому пути без потрясений... Лейтенанты, майоры или другие военные деятели его не спасут», - заявил Пашинян.

Источник: Новости-Армения