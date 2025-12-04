Демократы из Конгресса США опубликовали новые кадры с острова Эпштейна - ФОТО

Представители Демократической партии из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовали фото и видео виллы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна на Виргинских островах.

Ранее эти документы, предоставленные прокурором Американских Виргинских островов, не публиковались. Демократы обещают в ближайшие дни опубликовать дополнительные материалы.

На фото и видео — строения виллы Эпштейна на принадлежавшем ему частном острове Литл-Сент-Джеймс, в том числе бассейны на территории и интерьеры, включая спальни, гостиные и другие помещения. Этот остров неоднократно упоминался во время расследования дела Эпштейна. Финансист, которого обвиняли в сутенерстве и секс-торговле, в том числе несовершеннолетними, привозил сюда многих своих жертв.

20 ноября президент США Дональд Трамп подписал указ о публикации материалов по делу Эпштейна в течение 30 дней. Это решение последовало за длившимся несколько месяцев конфликтом по поводу их публикации — в предвыборных заявлениях господин Трамп неоднократно обещал это сделать, однако, став президентом, долгое время не хотел рассекречивать эти материалы.

Источник: РБК