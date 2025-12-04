В Мардакяне временно отключат свет

В посёлке Мардакян сегодня пройдут работы по модернизации электросетей, из-за чего подача электроэнергии на отдельных улицах будет временно приостановлена.

По данным «Azərişıq», 4 декабря специалисты Хазарского РУЭС проведут замену и обновление отдельных участков линий электропередачи. В связи с этим с 09:00 до 15:00 ограничат электроснабжение на части улицы 28 Мая.

Компания отмечает, что после завершения работ район получит более стабильное и качественное энергоснабжение.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова