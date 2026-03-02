Главы МИД Азербайджана и Иордании обсудили военно-политическую ситуацию на Ближнем Востоке

2 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Хашимитского Королевства Иордания Айманом ас-Сафади.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались текущая военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке и нарастающая напряженность.

Стороны отметили недопустимость дальнейшего ухудшения региональной безопасности и подчеркнули важность урегулирования существующих разногласий в соответствии с нормами и принципами международного права посредством диалога и дипломатических средств.

Министры заявили, что обеспечение безопасности гражданского населения и недопущение ухудшения гуманитарной ситуации имеют приоритетное значение, а также указали на необходимость усиления международных усилий по установлению стабильности и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.