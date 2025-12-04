Хикмет Гаджиев и Армен Григорян примут участие в панельной дискуссии

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 5 декабря проведут встречу в столице Катара Дохе.

«5 декабря секретарь Совбеза Армении Армен Григорян с рабочим визитом отправится в Доху, где в рамках “Доха форума” примет участие в панельной дискуссии на тему “Длительный мир между Арменией и Азербайджаном: вашингтонское соглашение и совместное будущее” вместе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым», — говорится в сообщении Совета безопасности Армении, передает news.am.