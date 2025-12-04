Госдепартамент: Мы намерены работать с Азербайджаном и Арменией для расширения возможностей регионального сотрудничества

И Соединенные Штаты, и страны Центральной Азии заинтересованы в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном и новых возможностях, которые открывает «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента США на вопрос относительно возможного участия Азербайджана в формате сотрудничества стран Центральной Азии и США (C5+1).

В заявлении подчеркивается, что недавно была отмечена 10-я годовщина региональной дипломатической платформы C5+1.

«Во время встреч C5+1 в Вашингтоне мы подчеркнули усилия Армении и Азербайджана по расширению возможностей регионального сотрудничества. Мы намерены работать вместе, чтобы максимально развивать этот потенциал», - говорится в заявлении.

Источник: АЗЕРТАДЖ