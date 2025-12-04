Лорд Кокер: Британия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в плоскости стратегического партнерства
Великобритания заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в плоскости стратегического партнерства.
Об этом заявил государственный министр по обороне Великобритании лорд Вернон Кокер на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в четверг в Баку.
Гость отметил, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и доверии.
В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества Азербайджана и Великобритании в торговой, инвестиционной и других сферах.
Коснувшись открытия в настоящее время новой страницы, связанной с сотрудничеством двух стран в области оборонной промышленности, глава государства расценил это как показатель взаимного доверия.
266